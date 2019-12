Je suis un utilisateur de GOG.COM, à quelles nouveautés puis-je m'attendre dans GOG GALAXY 2.0 ?

Nous avons re-créé le client depuis une page blanche pour le rendre plus solide et plus rapide. Toutes les fonctionnalités de GOG GALAXY 2.0 applicables aux jeux et amis importés d'autres plateformes sont aussi valables pour vos jeux et amis GOG.COM. Dans votre nouvelle bibliothèque, vous pourrez filtrer, trier et étiqueter vos jeux pour customiser vos vues et les épingler. Grâce à la nouvelle section sociale, vous pourrez suivre les progrès de vos amis sur leurs jeux GOG.COM et voir à quels jeux ils jouent en ce moment. De plus, GOG GALAXY 2.0 reste optionnel pour jouer à vos jeux GOG.COM. Les mises-à-jour automatiques, sauvegardes dans le cloud, cross-play, retour aux versions précedentes etc. fonctionnent de la même façon qu'avec votre GOG GALAXY actuel. Après la bêta et à la sortie officielle de l'appication, votre client GOG GALAXY sera automatiquement mis à jour vers GOG GALAXY 2.0.