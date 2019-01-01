Место для всех ваших игр и друзей.
Подключайте другие платформы к GOG GALAXY 2.0 и объединяйте все ваши игры и друзей в одном приложении.
Открытая бета GOG GALAXY 2.0 доступна для Windows и Mac. Пожалуйста, скачайте установщик на ваш ПК.
«GOG GALAXY 2.0 станет моей единой библиотекой игр. Когда вся коллекция перед глазами, можно легко выбрать, во что поиграть».– PC GAMER
«GOG GALAXY 2.0 никому не бросает вызов, и разработчики не планируют вытеснять с рынка другие платформы. Напротив, идея — в объединении».– Stopgame
«...запускать мои игры на ПК через GOG GALAXY 2.0 теперь проще простого».– GameSpot
Объедините ваши игры с разных платформ в одну удобную и красивую библиотеку.
Импортируйте свои игры с ПК и консолей, чтобы создать единую библиотеку.
Ваши достижения, часы в играх и покупки отражены в единой статистике, объединяющей все платформы.
Устанавливайте и запускайте любую игру для ПК независимо от платформы.
Подстраивайте библиотеку под себя! Используйте фильтры, сортировку и теги, добавляйте игровые фоны и обложки.
Следите за новинками и узнавайте об играх, которые популярны среди друзей и игрового сообщества.
Следите, во что играют ваши друзья на разных платформах, и общайтесь с ними в чате.
Соберите вместе всех своих друзей c разных платформ и всегда знайте, когда они в сети.
Узнавайте о кроссплатформенных достижениях ваших друзей, их последних играх и проведенных в них часах.
Соревнуйтесь с друзьями и следите за их успехами. Узнайте, кто — коллекционер достижений, проходит все игры до конца или чемпион по количеству наигранных часов.
Не важно, какой платформой пользуются ваши друзья, будьте всегда с ними на связи в одном чате.
Мы защищаем ваши персональные данные.
Не шпионим за данными на вашем компьютере.
Никогда не передаем ваши персональные данные третьим лицам.
Одним кликом можно удалить свои импортированные данные с наших серверов.
Универсальное решение для современного игрока.
Подключайте больше платформ и добавляйте новые возможности с помощью интеграций с открытым исходным кодом.
Все индивидуальные настройки и изменения в вашей библиотеке сохранены в облаке и синхронизируются между вашими устройствами.
Сохраняйте любые настройки, такие как оформление библиотеки, подборки игр и списки друзей, чтобы вернуться к ним в любое время.
Самый удобный способ запускать и обновлять ваши игры с GOG.COM.
Новый дизайн библиотеки и список друзей подарят вам еще больше удовольствия от игры.
Клиент проследит, чтобы версии игр всегда были актуальными.
Ваш прогресс автоматически сохраняется в облаке и синхронизируется между вашими устройствами.
Онлайн-игра с подбором матчей в многопользовательских играх с поддержкой GOG GALAXY.
Иногда обновление в игре что-то ломает. Вернуть ее к предыдущей версии можно всего одним кликом.
Место для всех ваших игр и друзей.
Открытая бета GOG GALAXY 2.0 доступна для Windows и Mac. Пожалуйста, скачайте установщик на ваш ПК.Условия Политики конфиденциальности
GOG GALAXY 2.0 — это программа, которая поможет объединить несколько игровых библиотек и общаться с друзьями независимо от игровой платформы, включая консоли! Если вы играете с друзьями на разных платформах и вынуждены пользоваться множеством программ запуска —GOG GALAXY 2.0 для вас! Теперь вы без труда сможете отслеживать покупки игр, достижения (друзей и свои собственные) и время, проведенное в играх на всех платформах. Клиент совершенно бесплатный, вам нужна только учетная запись GOG.
В GOG GALAXY 2.0 вы добавляете игры с помощью интеграций (официальных и пользовательских). При подключении платформ данные об играх, которыми вы владеете, автоматически импортируются в наш клиент. Кроме того, вы сможете вручную добавлять отдельные игры, даже если они не привязаны к определенной платформе.
GOG GALAXY 2.0 отображает все доступные игры со связанных ПК- и консольных платформ.
Да, если вы хотите использовать возможности другой платформы, такие как установка, автоматические обновления игр, облачные сохранения и т.д.
Мы стараемся дать вам множество опций для настройки библиотеки. В GOG GALAXY 2.0 вы можете создавать внешний вид коллекции под себя, используя различные фильтры и добавляя метки. Использование всех этих параметров дает неограниченные возможности для кастомизации своей библиотеки. Сохраняйте эти настройки, чтобы вернуться к ним в любой момент. Кроме того, вручную вы сможете изменять основные данные о любой игре из вашей коллекции.
Как и в случае с играми, чтобы добавить друзей в GOG GALAXY 2.0, сначала нужно привязать платформы. После этого вы сможете найти ваших друзей с других платформ или связанных социальных сетей, которые также используют GOG GALAXY.
Вы сможете видеть и тех ваших друзей, которые не используют GOG GALAXY (из списков друзей на привязанных платформах), — проверять, когда они в сети и общаться между платформами.
Вы увидите все игры с привязанных платформ и весь прогресс в каждой из них: достижения и время игры. Если ваши друзья пользуются GOG GALAXY 2.0, вы сможете видеть их статус в сети и в какие игры они играют, какие достижения получают и сколько времени проводят в игре.
Нет. Мы не собираем данные пользователей. GOG GALAXY 2.0 только импортирует информацию с привязанных платформ, и вы всегда знаете, какая информация переносится с помощью официальных интеграций. Кроме того, мы создали пользовательские интеграции с открытым кодом, чтобы обеспечить прозрачность импортируемых данных.
Мы не предоставляем никакую информацию третьим лицам.
Как только вы отключите платформу от GOG GALAXY 2.0, мы удалим все ваши данные с наших серверов.
Мы хотим объединить как можно больше игровых платформ. Это сложный и долгий процесс, не только из-за технических трудностей, но и из-за переговоров и соглашений с партнерами. Нам важно, чтобы все владельцы платформ поддерживали официальное объединение, поэтому нужно убедиться, что оно безопасно и соответствует политике безопасности наших партнеров.
Пока мы стараемся объединить как можно больше платформ официально, мы решили предоставить вам — пользователям — возможность самим реализовать интеграцию на основе платформы с открытым кодом. Здесь вы найдете необходимую документацию, которая поможет вам создать ваши собственные интеграции с платформами для GOG GALAXY 2.0.
Это — полностью переработанная версия клиента, теперь еще лучше и быстрее. Все функции для сторонних платформ работают и для GOG.COM. В новой библиотеке вы сможете использовать фильтры, сортировать и добавлять теги, чтобы настроить внешний вид коллекции под себя. В новом разделе друзей вы сможете следить за достижениями ваших друзей в любой игре, приобретенной на GOG.COM, а также видеть, во что они играют прямо сейчас. Но при этом GOG GALAXY 2.0 все еще остаётся вашим опциональным клиентом для игр магазина GOG.COM. Вы продолжите пользоваться автоматическими обновлениями, сохранениями в облаке, кросс-плеем, возможностью откатываться к более старым версиям, — всем тем функционалом, который уже доступен вам в клиенте. После завершения всех этапов тестирования и официального запуска, текущая версия GOG GALAXY будет обновлена до GOG GALAXY 2.0.
Открытая бета уже стартовала, и каждый может свободно поучаствовать в ней. Чтобы получить доступ к GOG GALAXY 2.0, просто скачайте установщик с www.gogalaxy.com. После скачивания запустите программу и следуйте инструкциям. Для участия в тесте требуется учетная запись GOG и согласие с лицензионным соглашением GOG GALAXY 2.0. Учетная запись GOG полностью бесплатна.
Кликнув на иконку настроек в клиенте, вы найдете раздел «Сообщить о проблеме». В том же меню настроек есть и другая опция «Оставить отзыв», через которую вы можете поделиться вашими впечатлениями от использования клиента GOG GALAXY 2.0.
Напишите письмо на pr@gog.com, и мы обязательно свяжемся с вами!