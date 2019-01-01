Русский

GOG GALAXY 2.0

Место для всех ваших игр и друзей.

Подключайте другие платформы к GOG GALAXY 2.0 и объединяйте все ваши игры и друзей в одном приложении.

Открытая бета GOG GALAXY 2.0 доступна для Windows и Mac. Пожалуйста, скачайте установщик на ваш ПК.

«GOG GALAXY 2.0 станет моей единой библиотекой игр. Когда вся коллекция перед глазами, можно легко выбрать, во что поиграть».– PC GAMER
«GOG GALAXY 2.0 никому не бросает вызов, и разработчики не планируют вытеснять с рынка другие платформы. Напротив, идея — в объединении».– Stopgame
«...запускать мои игры на ПК через GOG GALAXY 2.0 теперь проще простого».– GameSpot

Ваши Игры

Объедините ваши игры с разных платформ в одну удобную и красивую библиотеку.

  • Одна библиотека

    Импортируйте свои игры с ПК и консолей, чтобы создать единую библиотеку.

  • Игровая статистика

    Ваши достижения, часы в играх и покупки отражены в единой статистике, объединяющей все платформы.

  • Один клиент

    Устанавливайте и запускайте любую игру для ПК независимо от платформы.

  • Настройте под себя

    Подстраивайте библиотеку под себя! Используйте фильтры, сортировку и теги, добавляйте игровые фоны и обложки.

  • Узнавайте о новых играх СКОРО

    Следите за новинками и узнавайте об играх, которые популярны среди друзей и игрового сообщества.

Ваши Друзья

Следите, во что играют ваши друзья на разных платформах, и общайтесь с ними в чате.

  • Один список друзей

    Соберите вместе всех своих друзей c разных платформ и всегда знайте, когда они в сети.

  • Лента активности

    Узнавайте о кроссплатформенных достижениях ваших друзей, их последних играх и проведенных в них часах.

  • Таблица лидеров

    Соревнуйтесь с друзьями и следите за их успехами. Узнайте, кто — коллекционер достижений, проходит все игры до конца или чемпион по количеству наигранных часов.

  • Один чат для всех платформ СКОРО

    Не важно, какой платформой пользуются ваши друзья, будьте всегда с ними на связи в одном чате.

Ваша конфиденциальность

Мы защищаем ваши персональные данные.

  • Не шпионим

    Не шпионим за данными на вашем компьютере.

  • Не передаем ваши данные

    Никогда не передаем ваши персональные данные третьим лицам.

  • Ваши данные принадлежат только вам

    Одним кликом можно удалить свои импортированные данные с наших серверов.

А также

Универсальное решение для современного игрока.

  • Интеграции с открытым исходным кодом

    Подключайте больше платформ и добавляйте новые возможности с помощью интеграций с открытым исходным кодом.

  • Синхронизация между устройствами

    Все индивидуальные настройки и изменения в вашей библиотеке сохранены в облаке и синхронизируются между вашими устройствами.

  • Сохранение персонализации

    Сохраняйте любые настройки, такие как оформление библиотеки, подборки игр и списки друзей, чтобы вернуться к ним в любое время.

Ваш GOG клиент

Самый удобный способ запускать и обновлять ваши игры с GOG.COM.

  • Играйте на новом уровне

    Новый дизайн библиотеки и список друзей подарят вам еще больше удовольствия от игры.

  • Автоматические обновления

    Клиент проследит, чтобы версии игр всегда были актуальными.

  • Сохранения в облаке

    Ваш прогресс автоматически сохраняется в облаке и синхронизируется между вашими устройствами.

  • Сетевая игра и подбор соперников

    Онлайн-игра с подбором матчей в многопользовательских играх с поддержкой GOG GALAXY.

  • Возврат к предыдущим версиям

    Иногда обновление в игре что-то ломает. Вернуть ее к предыдущей версии можно всего одним кликом.

GOG GALAXY 2.0

Место для всех ваших игр и друзей.

Открытая бета GOG GALAXY 2.0 доступна для Windows и Mac. Пожалуйста, скачайте установщик на ваш ПК.

Условия Политики конфиденциальности

FAQ

Мы должны проинформировать вас о том, что сайт использует файлы cookies.

Более подробную информацию о файлах cookies можно получить здесь

Больше не показывать